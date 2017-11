El líder del partido FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", dijo hoy que pedirá la opinión de la "gente del común" para determinar si acepta su candidatura a la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año.

"Yo nunca a las FARC le he dicho no a una tarea y esta no será una excepción, pero sí quisiera antes de tomar la decisión en firme consultar la opinión del común. Espero sus opiniones", dijo Londoño en un vídeo publicado en su Twitter.