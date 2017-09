Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko, máximo líder de las FARC, negó en una carta divulgada hoy haber pedido que lo propusieran como jefe del partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió tras la desmovilización de esa guerrilla.

"Nadie en las FARC puede decir que yo lo he llamado para decirle que me apoye o me proponga como jefe y menos para que no lo hagan con X o Y camarada. De pensar esto último, lo haría en las reuniones reglamentarias", señaló Londoño en una carta divulgada hoy por medios locales.