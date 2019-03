El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su país "nunca será socialista", una doctrina que aseguró que la oposición demócrata está adoptando, y reiteró sus críticas hacia la investigación de la llamada trama rusa.

"El socialismo no es sobre el medioambiente, no es sobre la Justicia, no es sobre la virtud, es sobre el poder de la clase gobernante, miren lo que pasa en Venezuela y en otros sitios", dijo el mandatario en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que se desarrolla en National Harbor (Maryland), en las afueras de Hollywood.