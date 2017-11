El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió anoche que le gustaría involucrarse en una investigación federal contra su exrival Hillary Clinton, pero lamentó no poder hacerlo por su cargo como mandatario.

"Lo más triste, es que por ser presidente de EEUU no puedo involucrarme en el Departamento de Justicia. No puedo involucrarme en el FBI. No puedo hacer todo tipo de cosas que me encantaría hacer, y eso me frustra mucho", dijo Trump a la emisora WMAL.