El presidente de los Estados Unidos Donald Trump se despide antes de abordar el Marine One con su familia hoy, en el patio sur de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy a su hija y asesora Ivanka Trump, a la que los demócratas de la Cámara Baja planean investigar por el uso de su correo personal para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca.

"Todo son noticias falsas. Lo que hizo está en los registros presidenciales. No hubo borrado, no hubo nada", incidió Trump ante los periodistas sobre las informaciones sobre su hija, que fueron publicadas este lunes por el diario The Washington Post.