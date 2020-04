El presidente de EE.UU., Donald Trump, no cesa su hostigamiento contra los medios de comunicación, a los que acusa de mentir, estigmatiza y demanda en las cortes judiciales, señala el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre libertad de prensa en este país divulgado este miércoles.

El documento, que cubre el lapso entre octubre de 2019 y marzo pasado, destaca que "por primera vez en la historia", un presidente estadounidense demandó a medios de comunicación: The New York Times, The Washington Post y la cadena televisiva CNN.