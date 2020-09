El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este miércoles que no conoce al grupo supremacista blanco "Proud Boys", pese a instarle este martes a que diera un paso atrás y permaneciera preparado ante posibles protestas y disturbios raciales en el país.

"No sé quiénes son los 'Proud Boys', es decir, me tienen que dar una definición porque realmente no sé quiénes son. Lo único que sé es que tienen que dar un paso atrás y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Minesota, donde tiene previsto dar un mitin esta noche.