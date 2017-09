Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró hoy en el Senado que la reunión mantenida en junio de 2016 con una letrada rusa vinculada al Kremlin, por la que afronta una investigación por parte del Comité Judicial de la Cámara Alta, no le aportó "información relevante".

"Tal y como comprobaría más tarde, mi escepticismo estaba justificado. El encuentro no aportó ninguna información relevante y se convirtió en algo que no era lo que me habían comentado", señaló Trump Jr. en una declaración leída en una comparecencia a puerta cerrada ante funcionarios del citado Comité y a la que tuvo acceso el diario The New York Times.