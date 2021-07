El expresidente estadounidense Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que declarara corruptas las elecciones como parte de su campaña para deslegitimarlas pese a ser informado de que no había pruebas de fraude, según reveló este viernes el diario The New York Times (NYT).

El diario cita documentos "suministrados a legisladores" y a los que ha tenido acceso, entre ellos las notas de una llamada entre el exmandatario republicano y el fiscal general de EE.UU. en funciones en ese momento, Jeffrey Rosen, que fueron tomadas por su número dos, Richard Donoghue, también presente.