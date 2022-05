24 may. 2022

EFE Brasilia 24 may. 2022

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este martes a un emisario del mandatario estadounidense, Joe Biden, quien según confirmaron fuentes oficiales le entregó en manos una invitación para asistir a la Cumbre de las Américas.

Bolsonaro, que aún no termina de confirmar si asistirá a la cita continental prevista para celebrarse en Los Ángeles entre los días 8 y 10 de junio, no hizo comentarios sobre la reunión con el exsenador demócrata Christopher Dodd, que no figuraba en su agenda pero fue confirmada a Efe por fuentes de la Presidencia.