Fotografía de archivo de seguidores de Donald Trump irrumpen durante unas protestas en los terrenos del Capitolio de los Estados Unidos en Washington (Estados Unidos). EFE/ WILL OLIVER

Uno de los exasesores de seguridad nacional del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2020) será el testimonio principal de la próxima sesión pública del comité del Congreso estadounidense que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Según publicaron este lunes varios medios estadounidenses como CNN, The New York Times y The Washington Post, Matthew Pottinger, una figura prácticamente desconocida para el gran público y quien fuera ayudante del asesor de seguridad nacional en el Gobierno de Trump, será el testigo estrella en la nueva audiencia del comité.