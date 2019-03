Cerca de 30.000 personas han firmado ya una petición dirigida a la Casa Blanca en la que se reclama la deportación de Estados Unidos de María Gabriela Chávez, hija del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y delegada permanente de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas.

"De acuerdo con la posición de Estados Unidos sobre Venezuela y su decisión de no reconocer el régimen de Maduro, el pueblo venezolano solicita respetuosamente la deportación de María Gabriela Chávez", señala una solicitud registrada en la plataforma "We the People", de la Casa Blanca.