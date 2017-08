El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, se refirió hoy a la situación de Venezuela como "un desastre" luego de conocerse la suspensión de arresto domiciliario y detención de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron llevados a una cárcel militar en horas de la madrugada.

"Un desastre, la verdad que es un desastre que no se atiendan los llamados a buscar un camino de entendimiento y de diálogo, me parece que la soberbia no es buena consejera", expresó a la prensa.