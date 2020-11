El mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este viernes al ser consultado por las elecciones presidenciales en Estados Unidos que su país no se mete en los procesos electorales de otras naciones.

"Nosotros no estamos cerca de nadie, nosotros no nos metemos en las elecciones de otros países, entre otras cosas porque no somos tontos. Jugártela por uno y después marchar, estás frito", aseveró el mandatario a la prensa.