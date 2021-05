Venezuela consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un libro y un artículo sobre la imposición de sanciones escrito por Richard Nephew, asesor del expresidente de EE.UU. Barack Obama y actual funcionario de Joe Biden, a fin de aportar más elementos a su denuncia contra Washington por esas medidas, informó este martes el canciller, Jorge Arreaza.

"Ayer consignamos oficialmente ante la Corte Penal Internacional el libro 'El Arte de las Sanciones' (The Art of Sanctions, en inglés) y el artículo 'Evaluando la Aproximación a las Sanciones de la Administración Trump: Venezuela' (Evaluating the Trump Administration's Approach to Sanctions: Venezuela, en inglés)", dijo el canciller en Twitter.