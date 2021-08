El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró este jueves que las sanciones impuestas a la nación caribeña son "ilegales y criminales" y que no aceptan "chantajes de nadie", luego de que EE.UU. condicionara la revisión de las medidas coercitivas a un gesto del Gobierno del país caribeño que dé lugar a "avances significativos" en el proceso de diálogo con la oposición.

"La arrogancia de Washington es estructural, no importa quién esté en la Casa Blanca. Los asuntos internos de Venezuela son soberanos. No nos interesan sus opiniones. Las sanciones son sencillamente ilegales y criminales. No aceptamos chantajes de nadie. Mind your own business!", publicó Arreaza en su cuenta de Twitter.