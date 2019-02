El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, afirmó que Palestina no participará en la conferencia internacional sobre Oriente Medio que se celebrará la próxima semana en Polonia convocada por Estados Unidos, en una entrevista con la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

"El Estado de Palestina no participarán en ninguna conferencia que no se base en resoluciones internacionales legítimas y no delegará en nadie la participación en negociaciones", dijo el líder palestino.