El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insistió en que la decisión de levantar la cuarentena corresponde a los estados y no al Gobierno federal, como dijo ayer el presidente Donald Trump, y subrayó que EEUU no es una monarquía absoluta sino una república, por lo que pidió al mandatario que no actúe de forma "dictatorial": "No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente".

"La constitución dice que el Gobierno federal no tiene poderes absolutos, es exactamente lo contrario a lo que ha dicho el presidente. (...) No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente Trump", dijo Cuomo este martes en una entrevista a la cadena CNN.