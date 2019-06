El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el almirante Craig Faller (c), fue registrado este lunes al posar junto a la asesora de política exterior del Comando Sur, Liliana Ayalde (i), y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, el teniente general Bari del Valle (d), en Buenos Aires (Argentina). EFE

El ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, aseguró que Estados Unidos es "muy respetuoso" con las decisiones de su país, a pesar de la preocupación expresada por Washington por la cada vez mayor relación existente entre China y el Gobierno de Mauricio Macri.

"No, no. Estados Unidos no ha planteado eso de ninguna manera, es muy respetuoso de las decisiones que toman los países soberanos", señaló Aguad durante una entrevista con Efe al ser preguntado si EE.UU. ha pedido a Argentina que se distancie de China.