El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este jueves a su país que se una para hacer frente al supremacismo blanco y, en un mensaje dirigido a ciertos sectores del Partido Republicano, avisó que quienes guardan silencio ante ese tipo de violencia se convierten en "cómplices".

"El mal no ganará. No ganará y los supremacistas blancos no tendrán la última palabra", prometió el mandatario, rodeado de activistas, líderes religiosos y víctimas de las armas.