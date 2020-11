El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se adjudicó este martes las elecciones presidenciales en los estados de Nueva York y Colorado, mientras que el presidente, Donald Trump, lo hizo en otros seis estados, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Biden se hizo con Nueva York, de acuerdo a los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena NBC, entre otros; y Colorado, según Fox News y la CNN.