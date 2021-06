El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, descalificó este sábado a la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en el país y que ha puesto en su punto de mira al gobernante, en medio del escándalo sobre las negociaciones de la vacuna india contra la covid-19.

"No sirve de nada que ataquen, inventen o quieran calumniarnos porque no lo conseguirán. Solo una cosa me saca de Brasilia, nuestro Dios. No van a ganar en los despachos, ni inventando narrativas", declaró Bolsonaro en un acto en la ciudad de Chapecó (sur).