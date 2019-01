El candidato presidencial de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de El Salvador, Carlos Calleja, se desligó hoy de los señalamientos de corrupción contra su partido y pidió a los votantes que no lo juzguen "por los errores de otros".

"No tengo pasado político. Les pido que no me juzguen por los errores de otros, que vean mi trabajo, propuestas y visión", dijo Calleja en una entrevista con la radio Punto 105.