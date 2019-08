El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles pidió este martes a los países de América Latina no solicitar visa a los venezolanos porque, dijo, están "huyendo del hambre", y los instó a pedir la "libertad" de la nación petrolera, así como la salida del gobernante, Nicolás Maduro.

"Si Venezuela no encuentra una solución (a la crisis), el éxodo va a seguir, la respuesta no puede ser la visa, con eso no resuelven el problema, la respuesta es pedir la libertad, que se vaya Maduro", dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.