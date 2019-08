El Gobierno de Nicolás Maduro ha agitado este sábado las redes sociales con cientos de mensajes bajo el lema "No más Trump" en el marco de la "protesta mundial" convocada por el chavismo contra el bloqueo de bienes estatales venezolanos en Estados Unidos ordenado esta semana por el presidente Donald Trump.

Maduro, que convocó la protesta y pidió llevarla también a plataformas de internet, saludó en Twitter la acogida que ha tenido su llamamiento especialmente en esta red social, en la que la etiqueta "No More Trump (No más Trump)" es la más usada por los internautas venezolanos.