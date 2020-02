El expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton (c) visita la organización sin fines de lucro Caras con Causa este lunes, en Cataño (P.Rico). EFE/Thais Llorca

El expresidente estadounidense Bill Clinton prefirió este lunes no apoyar a ninguno de los candidatos para las primarias del Partido Demócrata en declaraciones a medios locales de la isla, donde visita proyectos de recuperación puestos en marcha tras los huracanes de septiembre de 2017.

"No me voy a involucrar en esta primaria. No creo que sea justo", sostuvo el expresidente, que visitó la Cooperativa Sagrada Familia y la organización sin fines de lucro Caras con Causa.