La coalición internacional de medios 'One Free Press Coalition' denunció este miércoles la reciente condena a la periodista filipina Maria Ressa, una de las mayores críticas del presidente Rodrigo Duterte, por un caso de difamación cibernética.

Ressa figura en lo más alto de la edición de julio de la lista de "los 10 casos más urgentes" que esta coalición, con sede en Nueva York, publica cada mes para llamar la atención sobre los periodistas y profesionales de los medios de comunicación que se ven amenazados, perseguidos o atacados por cumplir con su trabajo de informar.

Entre los participantes en la iniciativa figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, EFE y Reuters; las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; y medios como The Washington Post, Boston Globe, Corriere della Sera, De Standaard, The Financial Times, Süddeutsche Zeitung, BuzzFeed, Forbes, Fortune, Quartz, Time, Wired y Euractiv.

La coalición publicó este miércoles su lista actualizada para el mes de julio con diez casos de periodistas perseguidos por distintos motivos y en diferentes países alrededor del mundo:

1. Maria Ressa (Filipinas)

Ressa, editora de la web Rappler, fue condenada el pasado 15 de junio junto al periodista Reynaldo Santos a una pena de cárcel de entre seis meses y seis años por difamación cibernética por un artículo de 2012 sobre los lazos entre un empresario y un antiguo juez que fue destituido por corrupción y que apuntaba vínculos con el tráfico de drogas y la trata de personas.

2. Azimjon Askarov (Kirguizistán)

En junio se cumplieron diez años del encarcelamiento de este reportero que fue condenado a cadena perpetua por cargos que incluían incitación al odio étnico y complicidad en el asesinato de un policía. Su sentencia fue reafirmada por un tribunal de apelación en mayo y su salud se está deteriorando en la cárcel, por lo que su mujer ha pedido al presidente del país su liberación.

3. Solafa Magdy (Egipto)

Casi cuatro meses sin noticias de esta periodista egipcia encarcelada y cuya salud se estaba deteriorando. Magdy lleva seis meses en prisión junto a su marido, acusada de pertenecer a un grupo prohibido y de difundir informaciones falsas, y su juicio ha sido retrasado nuevamente.

4. Abdulkhaleq Amran, Akram al-Waleedi, Hareth Hameed y Tawfiq al-Mansouri (Yemen)

El pasado abril, estos cuatro periodistas fueron condenados a muerte por los rebeldes hutíes de Yemen tras casi cinco años detenidos, acusados de difundir noticias falsas en apoyo de la coalición saudí que interviene en el país. Sus abogados planean apelar la sentencia.

5. Jean Bigirimana (Burundi)

El 22 de julio se cumplirán cuatro años sin saber nada de este periodista, que desapareció a plena luz del día tras haber recibido una llamada de una fuente de los servicios de inteligencia de su país.

6. Norma Sarabia Garduza (México)

La coalición denuncia los escasos avances en la investigación del asesinato hace más de un año de esta periodista, corresponsal en la ciudad de Tabasco para los periódicos Diario Presente y Tabasco HOY.

7. Mohamed Monir (Egipto)

Este veterano periodista de 65 años, que sufre varios problemas de salud, está detenido a la espera de juicio, acusado de ser miembro de un grupo terrorista, de difundir noticias falsas y de hacer un uso indebido de las redes sociales.

8. Samuel Wazizi (Camerún)

En junio, el Ejército camerunés anunció que este presentador murió el pasado agosto bajo custodia militar, negando cualquier tipo de tortura. Wazizi había sido acusado de acoger a militantes separatistas, algo que él había negado.

9. Abdulmumin Gadzhiev (Rusia)

Arrestado por cargos de terrorismo en junio de 2019, las autoridades rusas han ampliado la acusación contra Gadzhiev y prorrogado su detención a la espera de juicio. Los nuevos cargos podrían sumar otros 10 años de cárcel a los 20 años a los que ya se enfrentaba.

10. Jamal Khashoggi (Arabia Saudí)

Continúan los llamados a investigar la muerte del columnista del diario The Washington Post en el consulado saudí en Estambul para que se conozca el verdadero rol de Arabia Saudí en este asesinato de 2018 que provocó una fuerte conmoción internacional.