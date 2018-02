El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) retornó hoy a Bélgica, tras permanecer en su país por un mes y dirigir en persona la campaña contra la consulta popular impulsada por su excorreligionario y actual mandatario Lenín Moreno, con quien mantiene una agria pugna política.

Su regreso a Bélgica, no obstante, ha dejado sensaciones divididas entre los ecuatorianos, algunos de los cuales hubiesen preferido que no se marchara para verle en el banquillo de los acusados por supuestos casos de corrupción y otros que quieren que no vuelva jamás.