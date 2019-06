Cristian Fajardo (c) y su esposa María Adilia Cerrato (dcha), ambos ex "presos políticos", participan en una misa en honor de los ex "presos políticos" liberados esta semana, este miércoles, en Masaya (Nicaragua). La comunidad católica de la ciudad de Masaya, en el Pacífico de Nicaragua, dedicó este miércoles una misa en honor de los ex "presos políticos" liberados esta semana, y la Policía reaccionó rodeando el templo, sin que se registraran actos de violencia durante la ceremonia. EFE

El ex "preso político" Cristian Fajardo (dcha) llora al abrazar a una mujer que lo saluda durante una misa en honor de los ex "presos políticos" liberados esta semana, este miércoles, en Masaya (Nicaragua). La comunidad católica de la ciudad de Masaya, en el Pacífico de Nicaragua, dedicó este miércoles una misa en honor de los ex "presos políticos" liberados esta semana, y la Policía reaccionó rodeando el templo, sin que se registraran actos de violencia durante la ceremonia. EFE