22 may. 2019

EFE Bruselas 22 may. 2019

La desinformación no es nueva, ni es infalible, ni tampoco es el arma definitiva. Pero al calor del vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, esta herramienta de guerra híbrida con sello ruso se ha demostrado mucho más barata y eficaz que otras formas tradicionales de conflicto.

"Busca generar ausencia de fe en las instituciones políticas y crear caos y disrupción. Evoluciona constantemente y es muy barata. Es un juego al que vamos a seguir jugando en el futuro", comenta a Efe la analista del centro de pensamiento The German Marsall Fund of the United States Kristine Berzina, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran entre el miércoles y el domingo.