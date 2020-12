Diálogo. La palabra favorita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para aplacar la ira opositora. El mandatario, que se vende como una persona que resuelve los conflictos políticos a través del debate mientras descalifica a sus adversarios, duplica el llamado a conversar cuando hay procesos electorales. Y si hay que hablar con el diablo, se habla.

"¿Cómo dialogar con los que no quieren dialogar? (...) Dialogando. Yo no soy un hombre orgulloso, de rencores, yo no. Si hay que sentarse con el mismísimo diablo, nos sentamos con el diablo a hablar, eso sí después nos persignamos y nos echamos bastante agua bendita", decía el martes Maduro en una rueda de prensa.