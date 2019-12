El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, quien ha sido pieza fundamental en la política estatal para atender en el éxodo de migrantes venezolanos, renunció a su cargo luego de cinco años de gestión.

"Me voy no solo con la satisfacción del deber cumplido y con la certeza de que soy, y seré siempre un funcionario público, sino con el corazón lleno de agradecimiento con cada una de las personas que me ayudó a contar esta historia llamada Migración Colombia", dijo el funcionario en una carta abierta divulgada este domingo por su despacho.