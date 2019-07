El pesimismo generalizado sobre las negociaciones para formar Gobierno en España no impide que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y más célebre astronauta español, Pedro Duque, se muestre positivo: "Soy optimista. Si no, no me habría montado en un cohete", asegura.

"Está claro que España necesita Gobierno, no hay más que una opción, y por lo tanto todo el mundo tendrá que terminar entendiéndolo", declaró el ministro en funciones (Madrid, 1963) en una entrevista con Efe en La Habana, donde el martes concluye una visita de dos días en la que ha suscrito un acuerdo marco de colaboración universitaria con Cuba.