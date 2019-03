El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, expresó su intención de cambiar el nombre del país para eliminar su connotación colonial, ya que el archipiélago fue bautizado así en 1543 en honor al entonces futuro rey de España Felipe II.

"No tengo un nombre particular todavía, pero me gustaría cambiarlo porque se debe al rey Felipe de España", explicó anoche Duterte en un acto en la provincia sureña de Basilan, aunque hace un par de semanas sugirió rebautizar el país como Maharlika, que hace referencia al pasado prehispánico de Filipinas.