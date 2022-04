Karim Khan (c), fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), habla durante una reunión sobre los sucesos en Ucrania, este 27 de abril de 2022, en Naciones Unidas en Nueva York. EFE/Justin Lane

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo este miércoles que sigue sin recibir respuesta por parte de Rusia sobre la guerra en Ucrania y pidió a Moscú que colabore con la Justicia internacional si, como dice, muchas de las supuestas atrocidades que se están viendo son "noticias falsas".

"He enviado tres comunicaciones a la Federación Rusa. No he recibido respuesta, pero voy a seguir intentándolo", dijo Khan durante una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la persecución de los crímenes que se están cometiendo en el conflicto ucraniano.