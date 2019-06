El Gobierno de Argentina explicó que aunque el fallo en el sistema de transporte energético que provocó este domingo el apagón total en el país no es algo "anormal", sí lo es la "cadena de acontecimientos posteriores" que provocaron la desconexión, lo que va a ser sometido a una profunda investigación.

"En este instante no descartamos ninguna posibilidad. Pero diría que no creemos la del ciberataque. No está dentro de las alternativas primarias que se están considerando", explicó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en una rueda de prensa en Buenos Aires.