El exagregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani afirmó este viernes que al fiscal Alberto Nisman "lo mataron para que nadie se pueda enterar de que tenía las manos vacías" sobre la relación de Irán con el atentado de 1994 a la mutua judía AMIA, que él investigaba y por el que el iraní está imputado.

"Yo pienso que lo mataron (...). Irán no tiene nada que ver con AMIA. Los que lo hicieron, ellos mismos están amenazando porque no dejan aclarar, no dejan que la gente conozca la realidad. Cuando Nisman quiere ir a la Asamblea Nacional argentina, a la noche dicen que ha fallecido, que ha muerto, ¿Quién lo mató?", destacó desde Irán a Radio 10.