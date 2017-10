John Kelly, jefe de gabinete del presidente de EE.UU., Donald Trump, compareció hoy por sorpresa ante los periodistas en la Casa Blanca para asegurar que, a menos que algo cambie, no va a renunciar ni piensa que lo vayan a despedir, en medio de rumores al respecto.

"No voy a renunciar hoy (...). Y acabo de hablar con el presidente y no creo que me despidan hoy", comentó el general retirado en su primera comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca desde que asumió en agosto pasado el cargo de jefe de gabinete de Trump.