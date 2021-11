El expresidente boliviano Evo Morales agradeció a quienes le salvaron su vida en medio de la convulsión política que vivió su país hace dos años gracias a una "operación de rescate" cuya trama recoge un nuevo libro presentado este jueves en Buenos Aires.

"Estoy muy agradecido. No solamente me salvaron la vida, me cuidaron, me alimentaron", dijo Morales en la presentación de "Evo: operación rescate", libro del español Alfredo Serrano Mancilla que acaba de ser publicado.