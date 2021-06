La poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli denunció este sábado lo que denominó como “horror”, lo vivido en la casa de su hermano Humberto, dos días después de que la vivienda fue allanada, como parte de una investigación del Gobierno de Nicaragua contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

“Ingenua, pensé que después del allanamiento de casa de mi hermano, no pasaría nada peor. Anoche (esta madrugada), vestidos como ladrones a las 3.00 a.m. (09.00 GMT), entraron y se llevaron absolutamente todo de la casa. Amenazaron a mi cuñada y a mi sobrina. No sé ni cómo calificar este horror”, denunció Belli, en su cuenta en Twitter.