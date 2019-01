El senador electo Flavio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo en una entrevista en la cadena Record que no tiene "nada que esconder", tras detectarle unos depósitos sospechosos en su cuenta bancaria, en el marco de una investigación contra un exempleado suyo.

"No tengo nada para esconderme de nadie, no me preocupo con la investigación de quien quiera que sea", declaró en la entrevista, divulgada en la noche del viernes, Flavio Bolsonaro, elegido senador en las elecciones legislativas de octubre.