La senadora Kamala Harris aceptó este miércoles la nominación demócrata a la Vicepresidencia de Estados Unidos durante la convención del partido, después de que fuera elegida por el aspirante a la Casa Blanca, Joe Biden, como compañera de fórmula.

"Acepto la nominación a la Vicepresidencia de Estados Unidos de América. Lo hago comprometida con los valores que ella (su madre) me dio, con la Palabra (de Dios) que me enseña a andar con fe, y no por la vista, y con una visión transmitida a través de generaciones de estadounidenses que Joe Biden comparte", dijo Harris desde Wilmington (Delaware), donde reside Biden, que aceptará mañana su candidatura a la Casa Blanca.