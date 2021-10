El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha defendido en un discurso el derecho de su país a desarrollar armamento para defenderse de "fuerzas hostiles" y asegurado que Washington aún no ha demostrado que su política hacia Pionyang haya cambiado.

En una alocución pronunciada el lunes en una exposición de armamento y publicada hoy por la agencia estatal KCNA, Kim aseguró que "EE.UU. ha venido señalando repetidamente que no es hostil hacia nuestro país", pero que de momento no se han dado "comportamientos que demuestren que no lo es".