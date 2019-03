Berta Zúniga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada hace tres años en el occidente de Honduras, posa durante una entrevista con la Agencia EFE, en La Esperanza (Honduras), en la que afirma que la igualdad soñada entre mujeres y hombres "no existe todavía ni remotamente". EFE

Berta Zúniga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada hace tres años en el occidente de Honduras, posa durante una entrevista con la Agencia EFE, en La Esperanza (Honduras), en la que afirma que la igualdad soñada entre mujeres y hombres "no existe todavía ni remotamente". EFE

La igualdad soñada entre mujeres y hombres "no existe todavía ni remotamente", afirma rotundamente a Efe la hondureña Berta Zúniga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.

"No, por supuesto que no, no existe todavía ni remotamente la igualdad soñada. Yo creo que si hay un movimiento tan fuerte de mujeres a nivel internacional es justamente producto de eso, de la evidenciación de las violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres", dice Zúniga en una entrevista con Efe en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras.