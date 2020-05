16 may. 2020

EFE Caracas 16 may. 2020

La Justicia de Venezuela dictó prisión preventiva para 40 personas por su vinculación con el fallido ataque marítimo de hace dos semanas en el que, según el Gobierno, fallecieron 8 personas y otras 45 resultaron detenidas, informó este sábado el Tribunal Supremo de Justicia.

En un comunicado emitido por la institución con los nombres y apellidos de los afectados por la medida cautelar no figuran Airan Berry y Luke Denman, dos ex militares estadounidenses detenidos, cuya condición procesal no fue brindada por la fuente.