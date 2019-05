16 may. 2019

EFE Bogotá 16 may. 2019

La ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero, renunció este jueves en medio de la crisis que vive ese poder del Estado por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a EE.UU., del exlíder de las FARC Jesús Santrich, confirmó el presidente Iván Duque.

"He dialogado con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y la señora ministra ya se retirará del cargo del Ministerio de Justicia; le he aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días", dijo Duque en un acto en Medellín.