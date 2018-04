La primera dama de Costa Rica, la española Mercedes Peñas, anunció hoy que ha sido naturalizada costarricense tras aprobar las trámites respectivos que debe pasar cualquier persona que aspira a esa condición.

"He recibido una nota del Tribunal Supremo de Elecciones que me notifica que soy costarricense por naturalización. Llevo 27 años viviendo en este país y siempre me he sentido tica de corazón, pero ahora ya tengo el papel que lo acredita", declaró Peñas en un vídeo colgado en las redes sociales.