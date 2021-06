La reforma electoral impulsada por el partido del presidente de EE.UU., Joe Biden, para proteger el acceso al voto de todos los estadounidenses no superó este martes un voto clave en el Senado del país, debido al rechazo en bloque de la oposición republicana.

Los demócratas no consiguieron la mayoría de 60 votos que necesitaban para superar un primer filtro antes del debate y la votación definitiva de la conocida como "For the People Act" (La ley para el pueblo, en español), una de las grandes prioridades de la Casa Blanca y de sus aliados progresistas.