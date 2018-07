La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, denunció hoy que su partido es víctima de un "golpe de Estado" por la decisión de dos jueces de instrucción de confiscar dos millones de euros de dotación pública que debía recibir su partido, en razón de un procedimiento judicial en el que está inculpado.

En una entrevista radio-televisada por "RMC" y "BFMTV, Le Pen señaló que si la Agrupación Nacional (AN) no recibe ese dinero, a finales de agosto no podrá pagar los sueldos de sus empleados y corre el riesgo de desaparecer.