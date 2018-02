Jean-Marie Le Pen, cofundador del ultraderechista Frente Nacional (FN), avisó a su hija y actual presidenta de esa formación, Marine Le Pen, que podrá haber altercados si le prohíben asistir al congreso del partido el 10 y el 11 de marzo.

"Me he enterado que uno de tus amigos, el señor (Steeve) Briois (secretario general del FN), me prohibirá a toda costa entrar en el congreso. Si caímos tan bajo, habrá lío en la calle entre los dos: irreprochables militantes del FN resultarán heridos y la imagen del partido no mejorará", alertó Jean-Marie Le Pen, en una carta enviada a su hija publicada hoy en "Jornal de Dimanche" (JDD).